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Франція розглядає постачання Україні ракет Scalp

17 травня 2023, 15:59
Франція розглядає постачання Україні ракет Scalp
Фото: з вільних джерел
Йдеться про далекобійну авіаційну ракету класу "повітря – земля", яка є спільною розробкою Франції та Великої Британії.

Франція вивчає питання про передачу Силам оборони України далекобійних ракет Scalp EG (в англійській версії їх називають Storm Shadow).

Про це пише Le Monde з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.

Президент Франції Емманюель Макрон під час інтервʼю на TF1 уже натякав, що його країна розглядає варіанти щодо постачання Україні ракет, "з радіусом дії, який дозволить Україні протистояти і вести контрнаступ".

Проте в Єлисейському палаці попереджують, що швидкої передачі поки не планують.

Storm Shadow (SCALP EG) призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, а її дальність – понад 250 км. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.

Ця ракета може використовуватися у будь-який час доби, за складних метеоумов і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Франціяракетивійна в Україніросія окупанти

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