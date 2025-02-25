У Франції заявили про готовність використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.

Як ідеться у статті, винищувачі з ядерною зброєю можуть розмістити в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої війська з континенту і це може стати "сигналом" нелегітимному президенту росії путіну.

Фрідріх Мерц, який, як очікують, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах, закликав Великобританію й Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне "незалежності" Європи від США, пише видання.

Дипломати в Берліні припустили, що це тиск на прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, щоб він зробив те саме.

Медіа уточнює, що ядерне стримування Франції не залежить від НАТО, тоді як британське є головною частиною оборонної стратегії Альянсу.

Як зазначили журналісти, президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Мерцом перед поїздкою до Білого дому, щоб презентувати свій план європейської безпеки та оборони України президенту США Дональду Трампу.

Станом на зараз США гарантують безпеку Європи за допомогою арсеналу приблизно зі 100 ядерних ракет, багато з яких розміщено на американській військовій базі в Німеччині, підкреслили автори матеріалу.