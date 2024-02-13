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Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану

13 лютого 2024, 08:55
Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану
Фото: з вільних джерел
Документ передбачає відведення військ "Хезболли" на відстань 10 км від кордону.

Міністерство закордонних справ Франції надіслало офіційному Бейруту план врегулювання протистоянь на лівансько-ізраїльському кордоні. 

Про це повідомляє Reuters.

Це перший письмовий документ, що описує конкретні кроки щодо встановлення миру.

План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на 10 кілометрів вглиб території Лівану. Це потрібно зробити впродовж 10 днів, щоб "запобігти виходу конфлікту з-під контролю" та "створити передумови для припинення вогню, коли ситуація це дозволятиме".

Раніше з подібною мирною ініціативою виступили Сполучені Штати Америки. Проте лідери "Хезболли" відмовилися  розглянути варіант припинення вогню.

ФранціяІзраїльвійна в Україніросія окупантимирний план

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