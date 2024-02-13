Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану
Міністерство закордонних справ Франції надіслало офіційному Бейруту план врегулювання протистоянь на лівансько-ізраїльському кордоні.
Про це повідомляє Reuters.
Це перший письмовий документ, що описує конкретні кроки щодо встановлення миру.
План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на 10 кілометрів вглиб території Лівану. Це потрібно зробити впродовж 10 днів, щоб "запобігти виходу конфлікту з-під контролю" та "створити передумови для припинення вогню, коли ситуація це дозволятиме".
Раніше з подібною мирною ініціативою виступили Сполучені Штати Америки. Проте лідери "Хезболли" відмовилися розглянути варіант припинення вогню.