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ПОЛІТИКА

Франція розширює виробництво радарів у відповідь на війну в Україні – Politico

08 квітня 2024, 16:59
Франція розширює виробництво радарів у відповідь на війну в Україні – Politico
Фото: з вільного доступу
Радари повітряного спостереження призначені для виявлення повітряних загроз та ідентифікації реактивних винищувачів, ракет і гелікоптерів.

Приблизно за 50 кілометрів на південь від Парижа завод планує подвоїти виробництво одного з найбільш популярного військового обладнання у Франції — радарів повітряного спостереження Ground Master. Це результат тиску президента Еммануеля Макрона щодо збільшення оборонного виробництва у відповідь на війну в Україні й необхідність модернізації європейських збройних сил після багатьох років занедбаності, а також зростання попиту в усьому світі. Під час свого новорічного звернення до збройних сил Макрон назвав Thales, розробника радарної системи, серед оборонних компаній, які значно наростили виробництво за останні два роки.

Про це пише Politico.

Але завод компанії Thales в Лімурі, невеликому містечку з населенням близько 6500 осіб, стикається з проблемами, які переслідують оборонний сектор по всій Європі, оскільки він переосмислює кожен аспект виробництва і планує розширення заводів і найняти більшу кількість робітників. Радари повітряного спостереження призначені для виявлення повітряних загроз та ідентифікації реактивних винищувачів, ракет і гелікоптерів. Вони також мають нові можливості, що дозволяють їм відрізняти дрони від птахів.

"З початком війни в Україні французький уряд закликав компанії виробляти більше зброї, швидше і дешевше. Однак реальність складна", — зазначає Politico.

Виробництво радарів потребує навичок від машинобудування до розробки програмного забезпечення та радіочастотної експертизи. Досі компанія виробляла близько 10 радарів на рік, тепер її мета — понад 20 радарів на рік.

"Оскільки європейські уряди серйозно ставляться до підготовки своїх збройних сил до війни, а Україна веде боротьбу з росією не на життя, а на смерть, радари повітряного спостереження є обов'язковим елементом", — пише Politico.

Системи GM компанії Thales, які є мобільними й зазвичай встановлюються на вантажівках, мають повністю цифровий радар дальнього радіусу дії, здатний ідентифікувати цілі на дуже великих та дуже малих висотах. Вони відстежують все — від низьколітаючих високоманеврених тактичних літаків до нетрадиційних пристроїв, таких як БПЛА або крилаті ракети. Радари повітряного спостереження Thales також є ключовим елементом нещодавнього прагнення Франції поглибити оборонні зв'язки з країнами, які раніше перебували під контролем росії.

Франціявійна в Українівиробництво зброї

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