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ПОЛІТИКА

Франція стала головною мішенню росії через підтримку України – NYT

14 липня 2025, 10:10
Франція стала головною мішенню росії через підтримку України – NYT
Фото: з вільного доступу
кремль і сам путін вважають Францію своїм головним супротивником у Європі.

росія готується до тривалої війни та розглядає Францію як свого головного противника в Європі через її рішучу підтримку України.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції, генерал Тьєррі Бюркар, під час рідкісної пресконференції у п’ятницю.

За словами генерала, росія залишається "тривалою і близькою загрозою", яка вже зараз загрожує Європі різними способами — від маневрів у космосі до прихованих дестабілізаційних кампаній. Незважаючи на великі втрати у війні проти України, москва залишається серйозною військовою загрозою.

"росія буде продовжувати переозброюватися, незважаючи на неймовірні втрати, яких вона зазнає", — сказав він. За його оцінками, "до 2030 року вона знову стане силою, яка реально загрожуватиме східним кордонам Європи".

Бюркар назвав російську армію "повноцінною моделлю", де не бракує жодного ключового компонента. "Я не бачу жодних відсутніх спроможностей", — наголосив він. У росії є ядерна зброя наземного, повітряного та підводного базування, централізоване командування і населення, «яке здатне терпіти те, що нам здається абсолютно неможливим».

Генерал неодноразово підкреслював, що кремль і сам путін вважають Францію своїм головним супротивником у Європі. "путін сказав: “Франція — мій головний противник у Європі”", — зазначив він. "Це не означає, що він не зважає на інші країни, але Франція — у пріоритеті".

За словами Бюркара, росія вже здійснює ворожі дії проти Франції. Зокрема, російські супутники заважали роботі французьких, підводні човни рф патрулювали Північну Атлантику та Середземне море, а стратегічні бомбардувальники проводили розвідку поблизу авіаносних груп союзників.

Крім того, відбувалися приховані операції на території Франції: розповсюдження фейків про нашестя клопів у Парижі, або використання підставних осіб для малювання зірок Давида на стінах у столиці після терактів 7 жовтня — у період, коли спостерігався сплеск антисемітських інцидентів.

Франція стала головною мішенню москви через свою активну допомогу Україні, підсумував генерал. "Дестабілізуючи Францію, росія розраховує спричинити ефект доміно", — сказав він.

"Потрібна реальна пильність, — наголосив Бюркар. — Ми — ворог номер один, якого назвали самі росіяни. Це означає, що загроза є вже зараз".

На запитання журналістів, коли саме президент рф назвав Францію своїм основним ворогом, речник генерала не надав конкретної цитати, однак послався на опитування, проведене у травні російським державним соціологічним агентством. Згідно з ним, майже половина респондентів — 48% — назвали Францію найбільш ворожою до росії країною.

ФранціявійнаВладімір Путінросія загроза

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