Франція "стривожена" висловлюваннями китайського посла щодо Криму

Напередодні китайський посол у Франції став причиною дипломатичного скандалу через фразу про те, що Крим може територіально не належати Україні.

Франція заявила про своє занепокоєння після висловлювань посла Китаю у Парижі, який заперечив суверенітет країн, що утворилися в результаті розпаду Радянського Союзу, і поставив під сумнів приналежність Криму до України.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відповідаючи на запитання на французькому каналі LCI, Лу Шайе оцінив, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

Щодо Криму, української території, яку росія окупувала з 2014 року, він сказав: "Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Існує історія. Крим був на самому початку у росії. Саме Хрущов запропонував Крим Україні за часів Радянського Союзу".

У заяві МЗС Франції йдеться, що воно "з тривогою дізналося" про ці зауваження, і просить Китай "сказати, чи відображають вони його позицію, що, як ми сподіваємося, не відповідає дійсності".

Україна була міжнародно визнана "в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включаючи Китай, при розпаді СРСР як нова держава-член Організації Об'єднаних Націй", наполягає Париж, нагадуючи, що анексія Криму росією в 2014 році є "незаконною згідно з міжнародним правом".

Нагадаємо, що 22 квітня посол КНР у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, заявивши, що території таких країн не мають відповідного статусу у міжнародному праві. Він окремо зазначив, що питання про те, чи належить Крим України, залежить від сприйняття ситуації.

На таку заяву одразу відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. За його словами, Лу Шайє, схоже, має підозрілі проблеми з географією. Адже його слова суперечать офіційній дипломатичний позиції КНР.

Також такій заяві обурилися колишні країни СРСР, зокрема, Естонія.