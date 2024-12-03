Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ

Співрозмовник наголосив, що наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО.

Франція та Велика Британія обговорюють потенційні сценарії участі у мирних переговорах між Україною та росією. Одним із них є розміщення їхніх військ на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив високопоставлений чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений публічно коментувати ситуацію.

Співрозмовник наголосив, що наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО.

"Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоби в разі виникнення питання з боку нового керівництва США, як саме можуть включитися країни Європи, вони мали б готові варіанти підтримки Києва", – цитує видання посадовця.