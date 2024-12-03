Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ
03 грудня 2024, 08:33
Фото: getty images
Співрозмовник наголосив, що наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО.
Франція та Велика Британія обговорюють потенційні сценарії участі у мирних переговорах між Україною та росією. Одним із них є розміщення їхніх військ на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив високопоставлений чиновник НАТО, який побажав залишитися анонімним, оскільки не уповноважений публічно коментувати ситуацію.
Співрозмовник наголосив, що наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО.
"Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоби в разі виникнення питання з боку нового керівництва США, як саме можуть включитися країни Європи, вони мали б готові варіанти підтримки Києва", – цитує видання посадовця.
Надання таких пропозицій, за словами джерела, гарантуватиме участь європейських союзників у мирних перемовинах України і росії за посередництва новообраного президента США Дональда Трампа.
Європейські лідери сподіваються, що заздалегідь підготовлені варіанти допоможуть зміцнити позиції України на міжнародній арені та забезпечити сталу підтримку з боку союзників.