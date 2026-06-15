Франція та Італія проти англійської як єдиної мови торговельних угод ЄС

Франція та Італія виступили проти плану ЄС пришвидшити торговельні угоди через використання лише англійської мови.

Франція та Італія розкритикували ініціативу Європейського Союзу щодо прискорення укладення міжнародних торговельних угод шляхом підготовки юридичних текстів виключно англійською мовою.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перемовинами.

Ідею просував єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, який запропонував готувати нові торговельні угоди, зокрема з Індонезією, англійською мовою на етапі юридичної обробки документів. За його словами, це дозволило б скоротити тривалість погоджень із двох років до приблизно одного.

Однак ініціатива зіткнулася з опором Парижа та Рима. Представники Франції наголосили, що це суперечить національній конституції. "Це питання французької конституції. Франція не може бути пов’язана або зобов’язана дотримуватися тексту, який не складений французькою мовою", – заявив один із французьких чиновників.

Подібну позицію зайняла й Італія, де також існують конституційні вимоги щодо використання національної мови в офіційних документах.

Критики ініціативи застерігають, що відмова від багатомовності може послабити юридичну точність та принципи роботи інституцій ЄС, які передбачають використання всіх 24 офіційних мов блоку.

Водночас у Єврокомісії пояснюють, що використання англійської на технічному етапі переговорів є стандартною міжнародною практикою і не скасовує обов’язкового перекладу фінальних документів усіма мовами ЄС. "Це жодним чином не зумовлює і не перешкоджає повному перекладу угоди на всі 24 офіційні мови ЄС", – зазначив представник Єврокомісії.