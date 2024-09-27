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ПОЛІТИКА

Франція та Канада об'єднують зусилля для кіберзахисту України від російської агресії

27 вересня 2024, 14:08
Франція та Канада об'єднують зусилля для кіберзахисту України від російської агресії
Фото: з вільного доступу
Сторони ухвалили відповідну декларацію.

Франція та Канада домовилися спільно допомогати Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі. 

Про це повідомляє канадський уряд.

Документ - канадсько-французька декларація про зміцнення партнерства в галузі оборони та безпеки - був погоджений під час зустрічі в Оттаві 26 вересня прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та президента Франції Еммануеля Макрона. 

Лідери закликали працювати разом, щоб сприяти розвитку зміцненого партнерства у сфері оборони та безпеки, передали в Міністерство глобальних справ Канади

У декларації, зокрема, йдеться, що Збройні Сили обох країни "продовжуватимуть поглиблювати стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України".

"Ми прагнемо співпрацювати з Україною та нашими партнерами, щоб дати Україні змогу захистити свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність перед обличчям російської агресії, як у традиційних сферах, так і в кіберпросторі, зокрема шляхом підтримки зміцнення цивільного потенціалу України у сфері кібербезпеки через Талліннський механізм", - йдеться у документі.

Також Оттава та Париж заявляють, що "сповнені рішучості" зробити свій внесок у підтримку принципів Статуту ООН, а також "сприяти управлінню міжнародними кризами та конфліктами, у тому числі в кібернетичній сфері, а також забезпечувати безпеку та оборону колективу членів НАТО".

"Тому ми будемо поглиблювати наше співробітництво в сфері оборони та безпеки з метою підтримки України, сприяння регіональній стабільності та безпеці в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнення нашої співпраці в управлінні кризами та модернізації наших збройних сил і боротьбі з іноземним втручанням і маніпулюванням інформації", - вказується у документі.

ФранціяКанадакібербезпекадопомога Україні

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