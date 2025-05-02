Франція та Польща підпишуть оборонний пакт – FT

Оборонний пакт з'явився після того, як Туск нещодавно припустив, що Польща відкрита до вивчення шляхів прикриття під ядерною парасолькою Франції

Франція та Польща мають намір підписати широкомасштабний договір, що охоплює оборонні та економічні питання.

Про це повідомляє Financial Times.

Це є останнім кроком європейських країн щодо поглиблення військових зв'язків перед обличчям агресії росії та невизначеності щодо гарантій безпеки США.

Договір підпишуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 травня. Договір, який готувався роками, набув нового значення після спроб президента США Дональда Трампа “повернутися обличчям” до росії та погроз відкликати американські гарантії, які десятиліттями підтримували європейську безпеку.

Оборонний пакт з'явився після того, як Туск нещодавно припустив, що Польща відкрита до вивчення шляхів прикриття під ядерною парасолькою Франції. Туск також говорив про розробку Польщею власних ядерних боєголовок для стримування росії.