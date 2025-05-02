Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція та Польща підпишуть оборонний пакт – FT

02 травня 2025, 11:29
Франція та Польща підпишуть оборонний пакт – FT
Фото: з вільного доступу
Оборонний пакт з'явився після того, як Туск нещодавно припустив, що Польща відкрита до вивчення шляхів прикриття під ядерною парасолькою Франції
Франція та Польща мають намір підписати широкомасштабний договір, що охоплює оборонні та економічні питання.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Це є останнім кроком європейських країн щодо поглиблення військових зв'язків перед обличчям агресії росії та невизначеності щодо гарантій безпеки США.
 
Договір підпишуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 травня. Договір, який готувався роками, набув нового значення після спроб президента США Дональда Трампа “повернутися обличчям” до росії та погроз відкликати американські гарантії, які десятиліттями підтримували європейську безпеку.
 
Оборонний пакт з'явився після того, як Туск нещодавно припустив, що Польща відкрита до вивчення шляхів прикриття під ядерною парасолькою Франції. Туск також говорив про розробку Польщею власних ядерних боєголовок для стримування росії.
 
Франція десятиліттями заявляла, що “життєво важливі інтереси”, які визначають використання атомної зброї, мають “європейський вимір”. 
 
Угода охоплюватиме широкий спектр тем і надасть Польщі аналогічний договір, який вже об'єднує Францію та її сусідів Німеччину, Італію та Іспанію. Франція також має вужчі оборонні договори з іншими країнами, такі як угода “Ланкастер-Хауса” з Великою Британією.
 
Туск заявив раніше цього тижня, що договір призведе до “дуже серйозного прискорення” економічної та військової безпеки на континенті.

 

ФранціяПольщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі Кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі Кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється