Франція та Україна спільно вироблятимуть зброю

Йдеться не лише про передачу старої зброї й допомогу з ППО, а й про оборонні замовлення в країні та налагодження спільного виробництва зброї.

Франція має намір налагодити спільне виробництво зброї з Україною.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю France Info.

За словами Лекорню, країна збирається вивести з французької армії багато старого обладнання.

"Однак, якщо ми хочемо вистояти, ми повинні мати можливість "зв'язати" французьких виробників безпосередньо з українською армією", – пояснив він.

Міністр нагадав, що близько 20 французьких виробників зброї взяли участь у збройному форумі, організованому Україною. Наші компанії можуть бути субпідрядниками французьких виробників. Крім того, Франція наголошує на важливості зусиль з розмінування українських територій.

"Коли війна закінчиться, якщо ми захочемо повернутися до роботи в цій великій сільськогосподарській країні, ми повинні будемо мати можливість очистити поля від мін", – говорить Лекорню.

Така можливість у французів є. Йдеться про виробника так званих роботів, які здатні виходити на поле бою і знешкоджувати міни, зберігаючи життя саперу.