Франція у стані підвищеної готовності через загрозу терактів на Олімпіаді
У Франції непокояться через загрозу ісламістських терактів під час літніх Олімпійських ігор у Парижі.
Про це на пресконференції заявив шеф поліції французької столиці Лоран Нуньєс, якого цитує Politico.
Водночас він додав, що наразі явної загрози немає.
"Ісламський тероризм залишається нашим головним занепокоєнням", – зазначив Нуньєс.
Франція перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання щодо можливих терористичних атак під час Олімпіади.
"Поки що немає чіткої загрози для Ігор і нашої країни, але я хотів би нагадати, що наприкінці травня в Сент-Етьєні були заарештовані двоє осіб, які планували проєкт, спрямований безпосередньо проти Олімпійських ігор", – додав шеф поліції.
До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.