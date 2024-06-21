Франція у стані підвищеної готовності через загрозу терактів на Олімпіаді

До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.

У Франції непокояться через загрозу ісламістських терактів під час літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це на пресконференції заявив шеф поліції французької столиці Лоран Нуньєс, якого цитує Politico.

Водночас він додав, що наразі явної загрози немає.

"Ісламський тероризм залишається нашим головним занепокоєнням", – зазначив Нуньєс.

Франція перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання щодо можливих терористичних атак під час Олімпіади.

"Поки що немає чіткої загрози для Ігор і нашої країни, але я хотів би нагадати, що наприкінці травня в Сент-Етьєні були заарештовані двоє осіб, які планували проєкт, спрямований безпосередньо проти Олімпійських ігор", – додав шеф поліції.

До заходів безпеки вирішили залучити військових із низки партнерських країн.