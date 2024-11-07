Франція у жовтні викликала диппредставника КНДР через підтримку рф у війні

Дипломатичного представника Північної Кореї в Парижі викликали в МЗС 28 жовтня.

МЗС Франції минулого місяця викликало дипломатичного представника КНДР.

Про це повідомив речник французького міністерства Крістоф Лемуан, передає "Європейська правда".

Таким чином Франція висловила представнику Північної Кореї протест через підтримку повномасштабної агресії рф проти України.

За словами Лемуана, Париж готовий "рішуче реагувати в координації з нашими партнерами". Ідеться про можливі санкції проти КНДР.

Дипломатичного представника Північної Кореї в Парижі викликали в МЗС 28 жовтня і "чітко дали зрозуміти, що така підтримка не залишиться без відповіді", зазначив речник французького відомства.