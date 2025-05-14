Франція віддасть Україні всі виготовлені у 2025 році САУ Caesar

Як зазначають аналітики, маневреність і швидкість САУ Caesar дозволяють уникати ударів російських дронів-камікадзе "Ланцет" і артилерії:

Франція вирішила передати Україні всі самохідні артилерійські установки Caesar, які будуть вироблятися протягом 2025 року.

Про це, за даними деяких джерел, заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BulgarianMilitary.

Зазначається, що Франція має намір поставляти 12 гаубиць на місяць, що загалом становитиме 144 одиниці за рік. При цьому Париж зробить поставки САУ Caesar для Києва пріоритетом - навіть за рахунок інших замовників.

Цей показник удвічі перевищує темпи виробництва 2023 року, коли виготовляли по шість установок на місяць. У 2024 році виробляли вже по 8 САУ щомісяця, а на початку 2024 року Міноборони Франції оголосило про плани виробляти у 2025 році по 12 САУ на місяць. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню зазначив, що час виготовлення однієї системи скоротився з 30 до 15 місяців.

Як зазначає BulgarianMilitary, у конструкції Caesar пріоритет віддається мобільності, точності та швидкому розгортанню, що робить її ідеальною для динамічних полів битв України. Встановлена на шасі вантажівки 6×6, як правило, Renault Sherpa, система важить менше ніж 18 тонн, дозволяючи розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину на дорогах і 50 кілометрів на годину на бездоріжжі. Її 155-мм гармата може стріляти стандартними снарядами НАТО на дальність до 40 кілометрів, а високоточні снаряди, як-от керовані за GPS Excalibur або протитанкові BONUS, збільшують дальність до 50 кілометрів, що дає змогу Україні завдавати ударів по російських позиціях із великою точністю.

Як зазначають аналітики, маневреність і швидкість САУ Caesar дозволяють уникати ударів російських дронів-камікадзе "Ланцет" і артилерії:

Однак інтенсивне використання призводить до швидкого зносу стволів, що змушує українську армію постійно звертатися по технічне обслуговування і запасні частини до компанії-виробника:

Як зазначають аналітики, збільшення випуску до 12 одиниць Caesar на місяць вимагатиме від Франції додаткових ресурсів. Також пріоритет України означає, що попередні замовники, включно з Хорватією, Естонією та Литвою, а також потенційні покупці, як-от Бразилія та Колумбія, можуть зіткнутися з відтермінуванням контрактів, що поставить під загрозу репутацію Франції як надійного постачальника та ризикує загострити відносини з союзниками.