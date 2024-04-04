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ПОЛІТИКА

Франція відкидає заяву росії про готовність до діалогу щодо України

04 квітня 2024, 10:33
Франція відкидає заяву росії про готовність до діалогу щодо України
Фото: з вільних джерел
Раніше Міноборони рф заявило, що під час телефонної розмови між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та його російським колегою Сергєєм Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України".

Франція заперечує заяву росії про те, що вона нібито висловила готовність до діалогу щодо України або обговорення можливих мирних переговорів під час розмови міністрів оборони двох країн у середу.

Про це повідомляє Reuters.

"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу (з рф) щодо України, переговорів або чогось подібного", – заявив неназваний представник уряду Франції.

Раніше Міноборони рф заявило, що під час телефонної розмови між міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню та його російським колегою Сергєєм Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України".

У повідомленні відомства рф йдеться, що відправною точкою для обговорення можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині у 2022 році, які завершилися безрезультатно.

Згідно з російською заявою, Шойгу зазначив, що будь-яка "практична реалізація" пропозиції президента Емманюеля Макрона про можливе введення військ в Україну "створить проблеми для Франції".

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з главою Міноборони Росії Сергєєм Шойгу, що є першою такою взаємодією з жовтня 2022 року.

Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою", та висловив солідарність із постраждалими та їхніми родинами.

Також він висловив осуд триваючій агресивній війні, яку росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

Франціяпереговорирф тероризмвійна в України

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