Франція призупиняє дію Шенгенської зони для вільного пересування

Починаючи з 1 листопада Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах. Цей тимчасовий захід діятиме до 30 квітня 2025 року.

Про це пише stiripesurse.ro.

Франція вже здійснює подібний контроль на кордонах з Італією з 2015 року, а через кілька днів його буде поширено на всі її кордони, тобто йдеться про кордони з Люксембургом, Бельгією, Німеччиною, Швейцарією та Іспанією, зазначає видання.