Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах

01 листопада 2024, 09:35
Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах
Фото: з вільного доступу
Франція призупиняє дію Шенгенської зони для вільного пересування

Починаючи з 1 листопада Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах. Цей тимчасовий захід діятиме до 30 квітня 2025 року.

Про це пише stiripesurse.ro.

 
Франція вже здійснює подібний контроль на кордонах з Італією з 2015 року, а через кілька днів його буде поширено на всі її кордони, тобто йдеться про кордони з Люксембургом, Бельгією, Німеччиною, Швейцарією та Іспанією, зазначає видання.
 
"Це модель, яка довела свою ефективність", – написав Мішель Барньє на сайті X.
 
 За даними французької преси, ці заходи контролю мають зберігатись до 30 квітня 2025 року, про що Франція повідомила Єврокомісію.
 
Відповідно до принципу вільного пересування в Шенгенській зоні, держава-член може знову запровадити перевірки на своїх внутрішніх кордонах лише тимчасово та у разі серйозної загрози громадському порядку або внутрішній безпеці.
 
Франція обґрунтувала продовження цього заходу "серйозною загрозою громадському порядку та внутрішній безпеці, яку становлять терористична діяльність на високому рівні, зростаюча присутність злочинних мереж, які сприяють нелегальній імміграції та торгівлі людьми, а також міграційні потоки, в які можуть проникнути радикально налаштовані особи".
 
Нагадаємо, Німеччина восени запровадила контроль на всіх своїх сухопутних кордонах.Тимчасовий внутрішній (у Шенгенському просторі) прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини почав діяти з 16 вересня 2024 року для посилення внутрішньої безпеки та зменшення нелегальної міграції.

 

Франціякордонвійна в Україніросія н окупанти

Останні матеріали

Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Бізнес & Фінанси
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 08:10
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Політика
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 15:46
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Політика
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 12:11
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Політика
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 02:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється