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Франція вважає економічне від’єднання від Китаю неможливим

30 липня 2023, 13:51
Франція вважає економічне від’єднання від Китаю неможливим
Фото: з вільного доступу
Міністр економіки, фінансів, промислового і цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер заявив, що його країна категорично проти відокремлення від Китаю і назвав ілюзією розрив економічних зв’язків між західними державами й КНР.

Про це повідомляє AFP.

"Ми категорично проти ідеї відокремлення. Відокремлення – це ілюзія", - заявив Ле Мер під час свого візиту до Пекіна.

Він сказав, що сьогодні немає можливості для будь-якого відокремлення між американською, європейською та китайською економіками.

Міністр додав, що популярна в останні місяці на Заході концепція зниження ризиків не означає, що Китай є ризиком.

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними... Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID-19, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", - підсумував мінністр. 

Заява Ле Мера прозвучала на фоні триваючих зусиль деяких західних держав зменшити свою економічну залежність від Китаю. 

США в свою чергу теж виступають за зменшення ризиків з боку Китаю, хоча міністр фінансів США Джанет Єллен під час візиту до Пекіна на початку цього місяця заявила, що роз’єднання економік США і Китаю є практично неможливим.

Китай розкритикував зусилля Заходу знизити ризики, а прем’єр Лі Цян минулого місяця назвав цю концепцію помилковою.

В понеділок Ле Мер завітає до міста Шеньчжень на півдні Китаю, яке вважається одним із найпередовіших технологічних центрів країни, де зустрінеться з лідерами китайського бізнесу.

економікаФранціяКитай

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