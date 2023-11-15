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ПОЛІТИКА

Франція видала ордер на арешт президента Сирії Башара Асада – ЗМІ

15 листопада 2023, 13:17
Франція видала ордер на арешт президента Сирії Башара Асада – ЗМІ
Фото: ap.org
Повідомляється, що Франція претендує на всесвітню юрисдикцію щодо ймовірних військових злочинів і злочинів проти людства.

Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, його звинувачують у причетності до злочинів проти людства через хімічні атаки проти цивільних мешканців у 2013 році.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на джерело в суді та позивачів у справі.

Джерело в суді повідомило, що Асада також підозрюють у причетності до військових злочинів під час нападів на опозицію, в результаті яких у серпні 2013 року поблизу Дамаска загинуло понад 1400 людей.

Також були видані міжнародні ордери на арешт його брата Магера Асада, де-факто начальника сирійського військового підрозділу, і двох генералів збройних сил.

Повідомляється, що Франція претендує на всесвітню юрисдикцію щодо ймовірних військових злочинів і злочинів проти людства.

Розслідування було розпочато судовою скаргою, поданою Сирійським центром медіа та свободи слова, Справедливою ініціативою відкритого суспільства і Сирійським архівом.

Підрозділ паризького суду, який займається злочинами проти людяності, розслідує хімічні атаки з 2021 року.

Громадянська війна в Сирії розпочалася 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Пізніше вони переросли у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки Башара Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів.

Уряд Асада вдався до застосування сили у спробах придушення протестів.

З самого початку конфлікту росія надавала серйозну підтримку режиму Асада. У Сирію направлялися озброєння, бойова техніка, боєприпаси, продовольство, паливно-мастильні матеріали і кошти

30 вересня 2015 року розпочалася відкрита інтервенцію збройних сил росії в Сирію. російські чиновники визнають, що метою «операції» є надання допомоги сирійському уряду у поверненні території, контрольованої, у тому числі, опозиційними до режиму Асада силами.

ФранціяСиріяарештБашар Асад

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