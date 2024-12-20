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Франція виділила €5,7 млн на підтримку енергетики України

20 грудня 2024, 21:14
Франція виділила €5,7 млн на підтримку енергетики України
Фото: Європейського союзу
Частина коштів піде на розвиток проєктів в українській атомній галузі.

Париж виділив кошти до Фонду підтримки енергетики України на розвиток проєктів в українській атомній галузі.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України на своєму сайті.

Угоду підписали директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський та спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн у присутності міністра енергетики Германа Галущенка під час міжнародної Конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy 2024 у Варшаві.

"Дякуємо французьким партнерам за цей внесок і за те, що Франція, розуміючи важливість атомної генерації для сталості і зміцнення будь-якої енергосистеми, підтримує прагнення України розвивати атомну енергетику і готова допомагати нам зміцнювати енергетичну інфраструктуру", – заявив Галущенко.

Нагадаємо, що загальний обсяг зобов’язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив 1 млрд євро. 

Фонд був створений навесні 2022 року і за час функціонування став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлюватися після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.

 
Франціяенергетикапідтримка України

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