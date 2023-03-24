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Франція виділить €6 млн на розвиток Grain from Ukraine

24 березня 2023, 21:05
Франція виділить €6 млн на розвиток Grain from Ukraine
зерно з України
Для розвитку програми із забезпечення продовольчої безпеки в світі уряд Франції надасть Україні ще €6 млн.

Для розвитку програми із забезпечення продовольчої безпеки в світі уряд Франції надасть Україні ще €6 млн.

Сьогодні про це під час брифінгу в порту Чорноморськ, заявив перший радник посла та тимчасово повірений у справах посольства Французької Республіки в Україні Бенжамен Роріг.

Передає Укрінформ.

"Президент Французької Республіки оголосив про виділення додаткових 6 млн євро на підтримку програм, яку реалізує Всесвітня продовольча програма. І яка спрямована на доставку українського зерна до споживачів в Ємені та Судані. Цей внесок додається до 14 млн євро, які були виділені раніше для доправлення зерна з України до Сомалі", - сказав французький представник.

Крім підтримки програми Grain from Ukraine, Франція також зосереджена на 3 основних напрямках:

По-перше, це коридори солідарності, які було запроваджено з боку ЄС і в яких Франція виступила ініціатором та одним з активних учасників. Коридори дозволили експортувати 17 млн тонн українського зерна від весни минулого року.

По-друге, йдеться про європейську ініціативу ФАО, яка спрямована на допомогу найбільш незахищеним в продовольчому плані країнам.

По-третє, програма із збереження врожаю, яка сприятиме поставкам добрив країнам для розвитку їхнього сільськогосподарського виробництва.

"Побічним ефектом війни росії проти України у світовому масштабі є реальне погіршення ситуації з продовольчою безпекою в світі. Йдеться про низьку країн Африки, Близького та Середнього Сходу. Тому ми вітаємо цей благородний щирий жест, який зроблено з боку України для вирішення проблеми", - додав Бенжамен Роріг.
Grain from UkraineФранціяУкраїна

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