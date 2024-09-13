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Франція виділить Україні 200 млн євро для грантів на проєкти з відновлення

13 вересня 2024, 15:07
Франція виділить Україні 200 млн євро для грантів на проєкти з відновлення
Фото: з вільного доступу
Їх отримає Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних галузей економіки.
Франція виділить Україні 200 млн євро для грантів на проєкти з відновлення.
 
Про це йшлося під час зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.
 
Їх отримає Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних галузей економіки. Подача і відбір проектів відновлення здійснюється через екосистему DREAM.
 
Також триває проєкт підтримки Укрзалізниці. За попереднім договором, Франція має поставити 19 тис. тонн залізничних рейок, що дасть можливість оновити 150 км колій. Перша партія поставок запланована на січень 2025 року.
 
П'єр Ельброн наголосив, що розраховує на постійну співпрацю.
 
Я з великим ентузіазмом ставлюся до початку роботи з новим Міністром. Ми зміцнимо нашу співпрацю в ключових сферах, таких як інфраструктурні проєкти та децентралізація”, – сказав спецуповноважений.
 
Кулеба підкреслив, що Україна зацікавлена у продовжені двох спільних проектів ‒ водопостачання Києва та робота у сфері авіаційного транспорту. Попри те, що зараз небо України закрито для цивільної авіації, Мінінфраструктури продовжує її підтримувати. Українська сторона зацікавлена у підтримці відновлення аеронавігаційної системи та розширенні програми тренувань персоналу “Украероруху”.

 

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