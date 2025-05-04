Франція виготовить для України 1200 "розумних" авіабомб — Le Parisien
Розроблені французькою компанією Safran авіабомби AASM Hammer стали справжнім відкриттям для українських винищувачів. Від початку російського вторгнення постачання на фронт цього авіаційно‑наземного озброєння зросли учетверо. Якщо в 2024‑му було виготовлено 830 комплектів, то на 2025‑й заплановано вже 1 200 – і це лише підтверджує, наскільки затребуваними вони залишаються для Києва.
Про це пише французьке видання Le Parisien.
AASM складається із двох модулів, які кріплять спереду та ззаду звичайної авіабомби: систему наведення та прискорювач. Бомба ж сама по собі — класична, виготовлена за міжнародними стандартами, — мало відрізняється від тих, що використовували ще у Другій світовій війні.
Інерційна система AASM «відстежує» кутові рухи й прискорення бомби: у результаті пристрій постійно визначає своє положення та коригує траєкторію польоту. Завдяки цьому модуль захищає бомбу від ворожого глушіння GPS і гарантує високу точність ураження цілі.
"Ця функція вкрай важлива в Україні, де росія активно використовує радіоелектронні засоби, аби блокувати GPS‑сигнал", — пояснює Франк Содо, президент Safran Electronics and Defense.
За даними французького Міноборони, AASM дозволяє одночасно вражати кілька стаціонарних і рухомих об’єктів із надзвичайною точністю, незалежно від висоти польоту.
Модуль може нести фугасні навантаження від 250 до 1 000 кг.
AASM Hammer з 2008 року є основним боєприпасом для французьких винищувачів Rafale.
Після того, як американські бомби JDAM із GPS‑наведенням почали програвати за точністю, французький уряд доручив компанії Safran адаптувати AASM для українських МіГів і Су.
Роботу виконали менше ніж за чотири місяці восени 2023 року — і відтоді українські пілоти змогли працювати по цілях з відмінною точністю. Американці навіть охрестили систему "wonder weapon" — "чарівною зброєю".