Франція виготовить для України 1200 "розумних" авіабомб — Le Parisien

Поставки будуть одним із ключових елементів підтримки обороноздатності України.

Розроблені французькою компанією Safran авіабомби AASM Hammer стали справжнім відкриттям для українських винищувачів. Від початку російського вторгнення постачання на фронт цього авіаційно‑наземного озброєння зросли учетверо. Якщо в 2024‑му було виготовлено 830 комплектів, то на 2025‑й заплановано вже 1 200 – і це лише підтверджує, наскільки затребуваними вони залишаються для Києва.

Про це пише французьке видання Le Parisien.

AASM складається із двох модулів, які кріплять спереду та ззаду звичайної авіабомби: систему наведення та прискорювач. Бомба ж сама по собі — класична, виготовлена за міжнародними стандартами, — мало відрізняється від тих, що використовували ще у Другій світовій війні.

Інерційна система AASM «відстежує» кутові рухи й прискорення бомби: у результаті пристрій постійно визначає своє положення та коригує траєкторію польоту. Завдяки цьому модуль захищає бомбу від ворожого глушіння GPS і гарантує високу точність ураження цілі.

"Ця функція вкрай важлива в Україні, де росія активно використовує радіоелектронні засоби, аби блокувати GPS‑сигнал", — пояснює Франк Содо, президент Safran Electronics and Defense.

За даними французького Міноборони, AASM дозволяє одночасно вражати кілька стаціонарних і рухомих об’єктів із надзвичайною точністю, незалежно від висоти польоту.

Модуль може нести фугасні навантаження від 250 до 1 000 кг.

AASM Hammer з 2008 року є основним боєприпасом для французьких винищувачів Rafale.

Після того, як американські бомби JDAM із GPS‑наведенням почали програвати за точністю, французький уряд доручив компанії Safran адаптувати AASM для українських МіГів і Су.

Роботу виконали менше ніж за чотири місяці восени 2023 року — і відтоді українські пілоти змогли працювати по цілях з відмінною точністю. Американці навіть охрестили систему "wonder weapon" — "чарівною зброєю".