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Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні – Макрон

28 серпня 2023, 17:05
Франція виключає можливість прямої участі у війні в Україні – Макрон
Фото: Укрінформ
Також Макрон наголосив, що росія ні в якому разі не повинна вигравати у цій війні.

Політика, яку проводить Франція, виключає можливість прямої участі країни у війні України з російською агресією.

Про це заявив президент країни Еммануель Макрон на щорічній конференції послів Франції.

"Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з росією", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що Париж намагається "уникати будь-якої ескалації українського конфлікту".

Водночас президент Франції зазначив, що Євросоюз надає найбільшу допомогу Україні в гуманітарній та економічній сферах, а також у питаннях постачання озброєння.

 

 

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