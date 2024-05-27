Франція вирішила направити інструкторів до України для навчання захисників

Сирський подякував міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.

В Україну прибудуть інструктори з Франції, які навчатимуть українських бійців.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після відеозустрічі з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

"Вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", — зазначив головком.

Сирський подякував міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон кілька місяців тому першим із західних лідерів допустив можливість відправлення західних військ в Україну.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в росії назвали такий крок оголошенням війни.

Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.