Франція виступила за спільні санкції з США проти рф
01 червня 2025, 15:37
Фото: з відкритих джерел
Дані санкції включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують нафту, нафтопродукти, газ і нафтопродукти з росії.
Франція заявила про важливість тісної координації з США у питанні запровадження нових санкцій проти росії.
Про це повідомляє Le Monde.
Як пише видання, міністри фінансів і закордонних справ Франції підтвердили необхідність "координації" між Сполученими Штатами і Європою для припинення війни в Україні, приймаючи американських сенаторів, які запропонували санкції проти москви.
"Після повернення з поїздки в Україну сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь підтвердили свою рішучість чинити тиск на росію, щоб вона погодилася на припинення вогню, прийнявши масивний пакет санкцій, який вони представили в Конгресі", - сказано у заяві.
Зазначається, що дані санкції включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують нафту, нафтопродукти, газ і нафтопродукти з росії.