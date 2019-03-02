Франція визнає Гуайдо, якщо Мадуро сьогодні не оголосить вибори
"Якщо сьогодні ввечері Мадуро не зобов'яжеться організувати президентські вибори, то Франція вважатиме Хуана Гуайдо легітимним для того, щоб організувати їх, і вважатимемо його тимчасовим президентом до проведення легітимних виборів у Венесуелі", - заявила міністр у справах Європи Франції Наталі Луаза, повідомляє Reuters.
Також, Луаза назвала пропозицію Мадуро про проведення дострокових парламентських виборів "фарсом".
Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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