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Франція визнає Гуайдо, якщо Мадуро сьогодні не оголосить вибори

Франція визнає Гуайдо тимчасовим президентом
Франція визнає опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, якщо Ніколас Мадуро сьогодні не оголосить про проведення дострокових президентських виборів.
Франція визнає Гуайдо, якщо Мадуро сьогодні не оголосить вибори Фото: Reuters

"Якщо сьогодні ввечері Мадуро не зобов'яжеться організувати президентські вибори, то Франція вважатиме Хуана Гуайдо легітимним для того, щоб організувати їх, і вважатимемо його тимчасовим президентом до проведення легітимних виборів у Венесуелі", - заявила міністр у справах Європи Франції Наталі Луаза, повідомляє Reuters.

Також, Луаза назвала пропозицію Мадуро про проведення дострокових парламентських виборів "фарсом".

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

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03 02 2019 17:54
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