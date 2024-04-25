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ПОЛІТИКА

Франція вже долучилася до навчання українських пілотів на F-16

25 квітня 2024, 10:34
Франція вже долучилася до навчання українських пілотів на F-16
Дехто з пілотів, які мають проходити підготовку у Франції, поки ще перебуває в іншій країні.

Українські пілоти проходять навчання польотам на F-16 на одній із авіабаз на південному заході Франції після завершення базової підготовки у Британії.

Про це повідомляє BFM TV.

Загалом Франція бере участь у підготовці 10 українських пілотів, яким від 20 до 22 років.

Вказано, що шестеро з українців поки ще перебувають у Британії, де вчать англійську мову, важливу для пілотів НАТО, та вивчають основи аеронавтики. Інші четверо, які вже опанували мову, мають певний досвід польотів на цивільних літаках чи тренувань на навчально-тренувальному літаку L39 ВПС України. Зараз вони перебувають на авіабазі, розташованій на південному заході Франції. Там же вони й навчатимуться повітряного бою.

Вказано, що серед тих, хто опановуватиме F-16 немає досвідчених пілотів. Адже такі залишилися в Україні та продовжують обслуговувати літаки у складі авіапарку. 

Українців готуватимуть так само як пілотів Повітряно-космічних сил Франції чи морської авіації. Однак навчання відбуватиметься вдвічі швидше. Заняття відбуватимуться на симуляторах, а також на реактивних літаках Alpha. Пілоти-студенти повинні налітати 80 годин перед навчанням на F-16.

"Alpha Jet – це двомісний тандемний реактивний літак для тренувань і тактичної підтримки, призначений для навчання ВПС Франції та Німеччини", – пояснили в компанії Dassault Aviation, яка виготовила цей літак спільно з Breguet. 

Інструкторам надали близько 40 таких літаків, аби вони навчали на них техніці повітряного бою. Франція направила близько 30 тренерів, більшість із яких французи, і кілька іноземців.

Вказано, що лише після цього приблизно 6-місячного навчання українські пілоти познайомляться з управлінням F-16. Це відбудеться або у США, або в одній з європейських країн, які мають ці винищувачі.

Декілька європейських країн, а також США та Канада висловили готовність навчати українських пілотів польотам на винищувачах F-16, які ЗСУ мають передати союзники вже найближчими місяцями.

ФранціяF-16війна в Українінавчання військових

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