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Франція з 2020 року запровадить екологічний збір на авіаквитки

Збір на квитки економ-класу всередині Франції та в межах Європи становитиме 1,5 євро, за межі Європи - 3 євро
Уряд Франції з 2020 року має намір підвищити екологічний збір на авіаквитки. Залежно від типу квитка він становитиме від 1,5 до 18 євро.
Франція з 2020 року запровадить екологічний збір на авіаквитки Фото: flot2017.com

У разі підвищення збору він пошириться на всі рейси, що виконуються з аеропортів Франції, за винятком перельотів на острів Корсика і французькі заморські території, зазначила міністр у справах транспорту Елізабет Борн, повідомляє Deutsche Welle.

Збір на квитки економ-класу всередині Франції та в межах Європи становитиме 1,5 євро, за межі Європи - 3 євро. Якщо Ви купуєте квиток у бізнес-клас, збір на внутрішньофранцузькі і внутрішньоєвропейські перельоти становитиме 9 євро, на інші континенти - 18 євро.

У Парижі розраховують, що новий збір щороку приноситиме до французької скарбниці близько 182 мільйонів євро. Ці гроші планують інвестувати в "екологічно сприятливу" інфраструктуру, насамперед у залізницю. Запровадження податку було схвалено спеціальною екологічною радою, очолюваною президентом Еммануелем Макроном.

В інших європейських країнах також пропонують ввести екологічні збори. Зокрема, подібні плани озвучили уряди Бельгії та Нідерландів. Запровадження екологічного збору обговорювалося також парламентом Швейцарії, але депутати відхилили цю пропозицію.

Нагадаємо, що у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів  запустили рейси з України у понад 20 європейських міст.

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09 07 2019 20:28
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