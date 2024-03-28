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Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні

28 березня 2024, 18:13
Франція заблокувала сайт, який нібито вербував добровольців на війну в Україні
Фото: з вільного доступу
На сайті було запрошення взяти участь у війні України з росією для 200 тис. французів.

Французькі спецслужби заблокували фальшивий сайт, де розміщували інформацію про "набір добровольців на війну до України".

Про це повідомляє Міністерство оборони Франції, пише The Guardian.

Міноборони Франції наголосило, що сайт "був створений недоброзичливцями в межах кампанії з дезінформації".

За інформацією The Guardian, французькі ЗМІ повідомили, що на сайті було запрошення взяти участь у війні України з росією для 200 тис. французів. Також було зазначено, що "пріоритет надається іммігрантам".

Неназваний представник уряду розповів французьким журналістам, що сайт має "ознаки російських чи проросійських зусиль у межах дезінформаційної кампанії, яка стверджує, що французька армія готується відправити війська в Україну".

Підроблений веб-сайт пропонував потенційним новобранцям зв'язатися з "командиром підрозділу Полом" для отримання інформації про вступ до лав українських військ. Міністерство оборони Франції та урядові кіберпідрозділи проводять розслідування.

Франціядобровольцівербуваннявійна в Україніросія окупанти

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