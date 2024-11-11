Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція закликає не судити Трампа наперед щодо України

11 листопада 2024, 16:49
Франція закликає не судити Трампа наперед щодо України
Глава МЗС Франції впевнений, що у Трампа та Києва будуть хороші стосунки.

В той час, коли європейці стурбовані планами Трампа щодо України президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили свою підтримку Києву під час переговорів у Парижі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

У Макрона повідомили, що обидва лідери обговорили ситуацію в Україні в кулуарах церемонії, яка відбулася сьогодні і присвячена роковинам Дня перемир'я, що поклав кінець Першої світової війни у 1918 році.

"Що стосується ситуації в Україні, обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість надавати Україні непохитну підтримку стільки часу, скільки необхідно для запобігання агресивній війні рф в Україні", - йдеться у заяві.

Вдруге обраний президент США Дональд Трамп багаторазовов критикував масштаб західної допомоги Києву і обіцяв швидко покласти край конфлікту, не пояснюючи, як саме. 

Тому його перемога на виборах в США минулого тижня викликала стурбованість у Києві та інших європейських столицях щодо ступеня майбутньої прихильності США допомоги Україні.

"Стикаючись зі спекуляціями щодо можливих позицій або ініціатив нової адміністрації США, я думаю, що ми в жодному разі не повинні робити попередніх висновків і маємо дати час", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на Паризькому форумі світу .

Він додав, що будь-які ініціативи мають гарантувати, що Україна сама визначить терміни та умови для участі у переговорному процесі.

"Україна, а за нею і міжнародне співтовариство, втратять надто багато, якщо росія нав'яже закон сильного", - сказав він.

В той же час, міністр оборони Франції заявив, що Париж відправляє в Україну нову партію ракет великої дальності, щоб мати можливість завдати удару по російським позиціям.

"Зеленський неодноразово зустрічався з обраним президентом Трампом, і я не маю сумніву, що з новою адміністрацією встановляться міцні відносини..." - сказав Барро.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила на тому ж форумі, що союзникам України настав час посилити свій аналіз рф.

"Йдеться не тільки про Україну. Загроза, яку Росія представляє для людства, є екзистенційною і не починається і не закінчується Україною", - сказав Валтонен, чия країна вступила до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення рф на Україну в лютому 2022 року.

 
війна в УкраїніФранціяДональд Трамп

Останні матеріали

Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється