Франція закликає не судити Трампа наперед щодо України

Глава МЗС Франції впевнений, що у Трампа та Києва будуть хороші стосунки.

В той час, коли європейці стурбовані планами Трампа щодо України президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили свою підтримку Києву під час переговорів у Парижі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

У Макрона повідомили, що обидва лідери обговорили ситуацію в Україні в кулуарах церемонії, яка відбулася сьогодні і присвячена роковинам Дня перемир'я, що поклав кінець Першої світової війни у 1918 році.

"Що стосується ситуації в Україні, обидва лідери підтвердили свою прихильність до тісної співпраці, підкресливши свою рішучість надавати Україні непохитну підтримку стільки часу, скільки необхідно для запобігання агресивній війні рф в Україні", - йдеться у заяві.

Вдруге обраний президент США Дональд Трамп багаторазовов критикував масштаб західної допомоги Києву і обіцяв швидко покласти край конфлікту, не пояснюючи, як саме.

Тому його перемога на виборах в США минулого тижня викликала стурбованість у Києві та інших європейських столицях щодо ступеня майбутньої прихильності США допомоги Україні.

"Стикаючись зі спекуляціями щодо можливих позицій або ініціатив нової адміністрації США, я думаю, що ми в жодному разі не повинні робити попередніх висновків і маємо дати час", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на Паризькому форумі світу .

Він додав, що будь-які ініціативи мають гарантувати, що Україна сама визначить терміни та умови для участі у переговорному процесі.

"Україна, а за нею і міжнародне співтовариство, втратять надто багато, якщо росія нав'яже закон сильного", - сказав він.

В той же час, міністр оборони Франції заявив, що Париж відправляє в Україну нову партію ракет великої дальності, щоб мати можливість завдати удару по російським позиціям.

"Зеленський неодноразово зустрічався з обраним президентом Трампом, і я не маю сумніву, що з новою адміністрацією встановляться міцні відносини..." - сказав Барро.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила на тому ж форумі, що союзникам України настав час посилити свій аналіз рф.

"Йдеться не тільки про Україну. Загроза, яку Росія представляє для людства, є екзистенційною і не починається і не закінчується Україною", - сказав Валтонен, чия країна вступила до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення рф на Україну в лютому 2022 року.