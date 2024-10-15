Франція закликала посилити моніторинг експорту російського газу до ЄС – FT

Потоки СПГ зросли, незважаючи на спроби накласти санкції на москву та послабити її економіку.

Франція закликала до кращої ідентифікації компаній, що постачають російський газ у портах Європейського Союзу, щоб зупинити збільшення його поставок у країни ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Франція разом із дев’ятьма іншими країнами, включаючи Австрію та Чехію, розповсюдила документ перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у вівторок, у якому закликала Європейську комісію вимагати від постачальників російського скрапленого природного газу чітко ідентифікувати себе під час розвантаження у портах ЄС і покращити прозорість щодо обсягів імпорту.

Зокрема, за даними видання, деякі постачальники газу, які забронювали потужності для імпорту російського зрідженого газу в порти ЄС, наразі не ідентифіковані належним чином. При цьому міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що для "усунення цієї залежності" необхідний "найвищий рівень прозорості щодо потоків".