Франція закликала посилити моніторинг експорту російського газу до ЄС – FT
15 жовтня 2024, 18:07
Фото: Економічна правда
Потоки СПГ зросли, незважаючи на спроби накласти санкції на москву та послабити її економіку.
Франція закликала до кращої ідентифікації компаній, що постачають російський газ у портах Європейського Союзу, щоб зупинити збільшення його поставок у країни ЄС.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що Франція разом із дев’ятьма іншими країнами, включаючи Австрію та Чехію, розповсюдила документ перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у вівторок, у якому закликала Європейську комісію вимагати від постачальників російського скрапленого природного газу чітко ідентифікувати себе під час розвантаження у портах ЄС і покращити прозорість щодо обсягів імпорту.
Зокрема, за даними видання, деякі постачальники газу, які забронювали потужності для імпорту російського зрідженого газу в порти ЄС, наразі не ідентифіковані належним чином. При цьому міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що для "усунення цієї залежності" необхідний "найвищий рівень прозорості щодо потоків".
ЗМІ нагадує, що зусиллям зменшити надходження російського палива до ЄС перешкоджала Угорщина, яка постійно опиралася санкціям і намагалася продовжити існуючі угоди з "Газпромом". При цьому газ із росії також надходить до ЄС через Україну — незважаючи на війну — завдяки контракту, термін дії якого закінчується наприкінці цього року, нагадав неназвний європейський чиновник:
"Треба визнати той факт, що Україна отримує дохід від транзиту".
У свою чергу Свен Гігольд, держсекретар Німеччини з економічних питань і кліматичних заходів, сказав, що "тривожно" спостерігати зростання імпорту російського палива і що Комісія повинна представити "дорожню карту" щодо зведення до нуля імпорт з росії всіх видів палива.
"Занепокоєння виникло після того, як у червні ЄС зробив перший крок до обмеження російського СПГ, наклавши санкції на перевантаження — реекспорт російського палива до третіх країн — із портів ЄС. Країни ЄС, включаючи Нідерланди, висловили занепокоєння тим, що заборона мала небажаний побічний ефект у вигляді збільшення поставок до ЄС, оскільки їх більше не можна було реекспортувати в інше місце, навіть незважаючи на те, що заборона офіційно набуває чинності лише в березні наступного року", - йдеться у статті.