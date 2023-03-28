Франція закупить для України 40 бойових літаків

Закупити літаки Париж планує насамперед в ОАЕ, у яких на озброєнні є 59 Mirage 2000-9.

Уряд Франції веде переговори з кількома постачальниками щодо закупівлі для України багатоцільових винищувачів Mirage 2000-9.

Про це повідомляє французький портал Intelligence Online.

"Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів займав збройових брокерів, які працюють на Київ, Україна сподівається отримати близько сорока літаків Mirage", - йдеться в публікації.

За даними видання, закупити літаки Париж планує насамперед в ОАЕ, у яких на озброєнні є 59 Mirage 2000-9. Також серед потенційних постачальників - Греція, та Індонезія, яка нещодавно викупила парк цих літаків у Катару.