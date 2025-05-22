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Франція залучає військових до захисту єврейської громади

22 травня 2025, 17:05
Франція залучає військових до захисту єврейської громади
Фото: з вільного доступу
Такі заходи вжили після того, як у Вашингтоні застелили двох співробітників посольства Ізраїлю.
У Франції посилено захищатимуть єврейську громаду. Такі заходи вжили після того, як у Вашингтоні застелили двох співробітників посольства Ізраїлю.
 
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо, повідомляє The Local France.
 
Ретайо в посланні для правоохоронців зазначив, що заходи безпеки мають бути "помітними і стримувальними". Він дав розпорядження поліції патрулювати синагоги, школи, магазини, ЗМІ та культурні заходи.
 
Також міністр попросив попросив "надати додаткову підтримку" військовим підрозділам, які беруть участь в операції Sentinelle. Така операція розпочалася ще 2015 року після серії терористичних атак у Франції. Участь у ній беруть військовослужбовці французької армії, жандармерії та поліції.
 
У Франції проживає найбільша в Європі єврейська громада.
Франціявійна в Україніросія окупанти

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