Франція залучає військових до захисту єврейської громади

Такі заходи вжили після того, як у Вашингтоні застелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

У Франції посилено захищатимуть єврейську громаду. Такі заходи вжили після того, як у Вашингтоні застелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо, повідомляє The Local France.

Ретайо в посланні для правоохоронців зазначив, що заходи безпеки мають бути "помітними і стримувальними". Він дав розпорядження поліції патрулювати синагоги, школи, магазини, ЗМІ та культурні заходи.

Також міністр попросив попросив "надати додаткову підтримку" військовим підрозділам, які беруть участь в операції Sentinelle. Така операція розпочалася ще 2015 року після серії терористичних атак у Франції. Участь у ній беруть військовослужбовці французької армії, жандармерії та поліції.

У Франції проживає найбільша в Європі єврейська громада.