Франція запідозрила працівників Ommic у передачі росії і Китаю технологій
Про це повідомляє Le Monde.
Двоє з підозрюваних обіймають керівні посади, одного з них підозрюють у запровадженні низки обхідних схем для постачання мікросхем та інформації про секретні технології Китаю і росії.
"За даними слідства, він розробив "складну схему для передачі забороненого обладнання до москви і для обходу торгового ембарго, запровадженого щодо країни з моменту вторгнення в Крим, через Китай", - пише видання.
Попереднє розслідування Національна антитерористична прокуратура розпочала у листопаді минулого року, додає Le Monde.
Судове розслідування провадиться щодо підозри в незаконному експорті, злочинній змові, підробці документів і нецільовому використанні корпоративних активів.
За ці злочини винуватці можуть отримати 15 рокив ув'язнення та штрафом у розмірі €225000.
Всі четверо підозрюваних перебувають на волі під судовим наглядом.