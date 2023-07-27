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Франція запідозрила працівників Ommic у передачі росії і Китаю технологій

27 липня 2023, 18:57
Франція запідозрила працівників Ommic у передачі росії і Китаю технологій
Фото: ru.tsn.ua
Чотири працівники компанії-виробника напівпровідників Ommic підозрюються в переданні Китаю та росії промислових секретів.

Про це повідомляє Le Monde.

Двоє з підозрюваних обіймають керівні посади, одного з них підозрюють у запровадженні низки обхідних схем для постачання мікросхем та інформації про секретні технології Китаю і росії. 

"За даними слідства, він розробив "складну схему для передачі забороненого обладнання до москви і для обходу торгового ембарго, запровадженого щодо країни з моменту вторгнення в Крим, через Китай", - пише видання. 

Попереднє розслідування Національна антитерористична прокуратура розпочала у листопаді минулого року, додає Le Monde.

Судове розслідування провадиться щодо підозри в незаконному експорті, злочинній змові, підробці документів і нецільовому використанні корпоративних активів. 

За ці злочини винуватці можуть отримати 15 рокив ув'язнення та штрафом у розмірі €225000.

Всі четверо підозрюваних перебувають на волі під судовим наглядом.

РосіятехнологіїФранціяКитайOmmic

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