Франція запідозрила працівників Ommic у передачі росії і Китаю технологій

Чотири працівники компанії-виробника напівпровідників Ommic підозрюються в переданні Китаю та росії промислових секретів.

Про це повідомляє Le Monde.

Двоє з підозрюваних обіймають керівні посади, одного з них підозрюють у запровадженні низки обхідних схем для постачання мікросхем та інформації про секретні технології Китаю і росії.

"За даними слідства, він розробив "складну схему для передачі забороненого обладнання до москви і для обходу торгового ембарго, запровадженого щодо країни з моменту вторгнення в Крим, через Китай", - пише видання.

Попереднє розслідування Національна антитерористична прокуратура розпочала у листопаді минулого року, додає Le Monde.

Судове розслідування провадиться щодо підозри в незаконному експорті, злочинній змові, підробці документів і нецільовому використанні корпоративних активів.

За ці злочини винуватці можуть отримати 15 рокив ув'язнення та штрафом у розмірі €225000.

Всі четверо підозрюваних перебувають на волі під судовим наглядом.