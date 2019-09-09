Франція пропонує провести зустріч "нормандської четвірки" найближчими днями у Парижі
"Ми б хотіли, щоб у найближчі дні в Парижі була організована нова зустріч на вищому рівні в рамках "нормандського формату"", - заявив голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві за підсумками зустрічі в форматі "два плюс два", інформує "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно ж, не може йтися про довгострокову, довговічну взаємодію з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні", - додав французький міністр.
"Звільнення в суботу полонених, у тому числі 24 моряків, я вважаю, що це є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією ситуацією для повного виконання мінських угод", - підкреслив голова французького МЗС.
Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.
3 вересня радники лідерів "нормандської четвірки" провели восьмигодинні переговори в Берліні.
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