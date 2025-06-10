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Франція запропонувала шляхи фінансування закупівлі зброї та техніки для потреб ЗСУ

10 червня 2025, 11:11
Франція запропонувала шляхи фінансування закупівлі зброї та техніки для потреб ЗСУ
Фото: Міноборони
Україна також шукає інвестиції у виробництво озброєння
Франція на переговорах у Києві вийшла з пропозицією шляхів фінансування закупівлі зброї та техніки для задоволення потреб Сил оборони України.
 
Про це повідомили в українському Міноборони під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з французькою делегацією на чолі з уповноваженим у справах України Головного управління озброєння Міністерства Збройних Сил Франції Жаном-Франсуа Доком.
 
Валерій Чуркін наголосив, що Україна готова до припинення вогню. Однак те, що росія нарощує свій військовий потенціал, проводить наступальні дії, свідчить, що ворог має намір продовжувати війну.
 
Тому Україна шукає додаткове фінансування для закупівлі сучасного озброєння, а також інвестиції у його виробництво. Під час зустрічі делегації також обговорили можливі механізми фінансування нових проєктів постачання озброєння і військової техніки Україні.
Франціявійна в Україніросія окупанти

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