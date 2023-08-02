Франція засудила російські обстріли Ізмаїла

У МЗС заявили, що атаки на цивільну інфраструктуру – це воєнний злочин.

У Міністерстві закордонних справ Франції засудили російські обстріли портової інфраструктури на півдні України та наголосили, що рф свідомо створює продовольчу кризу у світі.

Про це повідомляє сайт французького МЗС.

"Франція рішуче засуджує нову хвилю російських ударів по Україні, які в ніч з 1 на 2 серпня вразили портову інфраструктуру Ізмаїла, розташовану на Дунаї. Пошкоджено або зруйновано елеватор, резервуари вантажного термінала, склади та адміністративні приміщення", — йдеться в заяві.

У дипвідомстві підкреслили, що росія свідомо шантажує світ загрозою продовольчої кризи.

"Після того, як було поставлено під сумнів Чорноморську зернову ініціативу, росія вкотре навмисно ставить під загрозу світову продовольчу безпеку, руйнуючи необхідну інфраструктуру для експорту зерна. Вона переслідує лише свої інтереси за рахунок найуразливіших верств населення, роздуваючи ціни на сільськогосподарську продукцію і намагаючись перешкодити одному зі своїх основних конкурентів експортувати свою продукцію", — зазначається в дописі.

У відомстві заявили, що атаки на цивільну інфраструктуру – це воєнний злочин і порушення міжнародного гуманітарного права.

У французькому МЗС також пообіцяли продовжити надавати військову підтримку Україні у координації з партнерами для зміцнення її потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку українських судів та Міжнародного кримінального суду з метою боротьби з безкарністю російських злочинів.