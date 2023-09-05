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Франція засудила удари рф по зерновій інфраструктурі України

05 вересня 2023, 10:11
Франція засудила удари рф по зерновій інфраструктурі України
Фото: DPA
Такі дії є воєнними злочинами і не залишаться безкарними, наголосили у відомстві.

МЗС Франції засудило російські удари, спрямовані проти зернової інфраструктури в Ізмаїльському порту в ніч на понеділок.

Про це йдеться у заяві відомства.

Там нагадали, що ці удари послідували за ударами на вихідних, які вже були спрямовані проти цивільної інфраструктури в Одеській області та поблизу румунської території.

"Таким чином, росія продовжує шантажувати глобальну продовольчу безпеку, систематично руйнуючи транзитні та складські потужності в Україні, перешкоджаючи експорту зерна та зупиняючи Чорноморську зернову ініціативу, яка дозволила відправити 33 мільйони тонн продовольства до 45 країн, зокрема, найбільш вразливих країн Азії та Африки", – заявили в МЗС Франції.

У відомстві нагадали слова глави МЗС Катрін Колонни, ці дії є воєнними злочинами і не залишаться безкарними.

"Франція підтримує і продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти цій країні забезпечити свою законну оборону, зміцнити свою стійкість і боротися з безкарністю за звірства, скоєні росією", – йдеться у заяві.

"Ми продовжимо вживати заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку росія відкрито намагається послабити, щоб перетворити її на політичну зброю" – наголосили в МЗС Франції.

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