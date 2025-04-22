Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Франція збільшує виробництво САУ Caesar для України

22 квітня 2025, 10:21
Франція збільшує виробництво САУ Caesar для України
Якщо до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести.

Французьке оборонне об'єднання KNDS значно збільшило обсяги виробництва артилерійських систем Caesar, переважна більшість яких — близько 90% — призначена для постачання в Україну.

Про це повідомило видання Le Monde.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести, з амбітними планами досягти 12 одиниць щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, на підприємстві в Ла-Шапель-Сент-Юрсен подвоєно обсяги виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів — до кінця поточного року планується випустити до 100 тисяч боєприпасів.

У зв'язку з нарощуванням темпів виробництва підприємства KNDS розширили свій штат. Видання пише, що з 2022 року компанія прийняла на роботу 160 нових співробітників, а на 2025 рік заплановано прийом ще 50 фахівців.

Франціявійнадопомога УкраїніCaesar

Останні матеріали

Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється