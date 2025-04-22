Франція збільшує виробництво САУ Caesar для України
Французьке оборонне об'єднання KNDS значно збільшило обсяги виробництва артилерійських систем Caesar, переважна більшість яких — близько 90% — призначена для постачання в Україну.
Про це повідомило видання Le Monde.
Якщо до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести, з амбітними планами досягти 12 одиниць щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, на підприємстві в Ла-Шапель-Сент-Юрсен подвоєно обсяги виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів — до кінця поточного року планується випустити до 100 тисяч боєприпасів.
У зв'язку з нарощуванням темпів виробництва підприємства KNDS розширили свій штат. Видання пише, що з 2022 року компанія прийняла на роботу 160 нових співробітників, а на 2025 рік заплановано прийом ще 50 фахівців.