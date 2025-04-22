Франція збільшує виробництво САУ Caesar для України

Якщо до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести.

Французьке оборонне об'єднання KNDS значно збільшило обсяги виробництва артилерійських систем Caesar, переважна більшість яких — близько 90% — призначена для постачання в Україну.

Про це повідомило видання Le Monde.

Якщо до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заводи KNDS випускали всього дві САУ Caesar на місяць, то сьогодні їх кількість зросла до шести, з амбітними планами досягти 12 одиниць щомісяця до кінця 2025 року. Крім того, на підприємстві в Ла-Шапель-Сент-Юрсен подвоєно обсяги виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів — до кінця поточного року планується випустити до 100 тисяч боєприпасів.

У зв'язку з нарощуванням темпів виробництва підприємства KNDS розширили свій штат. Видання пише, що з 2022 року компанія прийняла на роботу 160 нових співробітників, а на 2025 рік заплановано прийом ще 50 фахівців.