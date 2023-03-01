Франція збільшить виробництво снарядів для України

Мова йде передусім про гаубиці Caesar.

Франція у 2023 році значно збільшить кількість замовлень на виробництво снарядів 155-міліметрового калібру для гаубиць Caesar та інших озброєнь, що поставляються Україні.

Про це повідомив голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Міністр уточнив, що відомство вирішило не чекати на схвалення нового закону про військовий бюджет, і наростити замовлення вже зараз, враховуючи хід війни в Україні.

"2023 року ми розмістимо замовлення на 16 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру. Також буде розміщено 3 масштабні замовлення на річне виробництво 15 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів, ПТРК (MMP) та ракет для "Містралей", - розповів він.

При цьому Лекорню не повідомив, яку частину з снарядів буде відправлено українській стороні. Він наголосив, що вартість озброєнь для Києва розрахують окремо від бюджету після погодження з французьким президентом Еммануелем Макроном.