Франція змінить тактику постачання зброї в Україну

Франція і далі продовжуватиме допомагати Україні зброєю. Водночас, тактика цих постачань зміниться.

Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр, пише France Info.

"Підтримка Франції в постачанні військової техніки, природно, продовжується. Вона поступово змінюватиме свою природу, оскільки метою є виробництво більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель", - пояснив він.

Водночас, за словами Гаеля Вейсьєра, природно, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібно трохи часу.

Більше того, як наголосив посол, є політична підтримка цієї стратегії постачань зброї Україні, яку забезпечує, зокрема, Катрін Колонна. Вона регулярно відвідує Україну, здійснивши вже п’ять візитів в Україну.

"На даний момент ми знову працюємо над шостим візитом Кетрін Колонна найближчими днями, я поки не можу оголосити дату, але найближчими днями. І звичайно, ми також працюємо над іншими турами", - додав Вейсьєр.

З моменту широкомасштабного вторгнення росії в Україну, Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову та військову підтримку нашій країні.