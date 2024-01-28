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Франція зможе надавати Україні 3 тисячі снарядів щомісяця –Міноборони

28 січня 2024, 18:21
Франція зможе надавати Україні 3 тисячі снарядів щомісяця –Міноборони
Фото: з вільного доступу
Під час засідання Коаліції представники української делегації озвучили потребу ЗСУ.

Франція зможе надавати Збройним силам України 3 тисячі снарядів калібру 155-мм щомісяця.

Про це в інтерв'ю виданню NV розповів заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який очолював українську делегацію під час першого засідання Коаліції артилерії у Парижі.

За його словами, під час засідання Коаліції представники української делегації "аргументовано, виходячи з об'єктивної картини на фронті і можливих варіантів розвитку ситуації, озвучили потребу українського війська".

Також на заході йшлося про військово-технічне співробітництво на довгострокову підтримку ЗСУ.

"Важливо було у колі партнерів виробити консолідовану позицію щодо шляхів вирішення багатьох наших проблемних питань. Зокрема, ми обговорювали питання щодо надання Україні артилерійських засобів, снарядів, постачання запасних частин до артсистем, або їх виробництво на території України, питання удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів, а також говорили про організацію ремонту артилерійського озброєння. Під час першого засідання Коаліції артилерії пролунали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України", - зазначив Гаврилюк. 

Він наголосив, що офіційний Париж "ще раз продемонстрував стійкість підтримки України".

"Франція планує виготовити для Україні 78 Цезарів, шість із яких будуть поставлені найближчим часом. Стосовно 155-мм снарядів для французьких артсистем міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", - додав Гаврилюк.

Франціявійна в Україніснарядиросія окупанти

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