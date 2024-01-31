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Франція звернеться до Єврокомісії, щоб обмежити агроімпорт із України

31 січня 2024, 16:39
Франція звернеться до Єврокомісії, щоб обмежити агроімпорт із України
Фото: з вільного доступу
Йдеться про обмеження для ввезення м'яса птиці і зерна.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обмеження агроімпорту з України.

Про це повідомляє Politico.

"Ми просимо про деякі дуже конкретні речі для наших фермерів", — заявив Макрон журналістам під час візиту до Швеції, підтвердивши, що особисто обговорюватиме кризу з фон дер Ляєн. 

Французький міністр сільського господарства Марк Фесно 31 січня має зустріч із цього приводу з єврокомісаром із питань сільського господарства Янушем Войцеховським, комісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном та віцепрем'єр-міністром Бельгії Девідом Кларінвалем.

Макрон використає саміт ЄС 1 лютого, щоб тиснути на Брюссель для послаблення зобов'язань щодо "зеленого" сільського господарства, обмеження імпорту з України та відмови від переговорів щодо вільної торгівлі з країнами Південної Америки.

Список побажань Макрона включає звільнення від правил ЄС, які вимагають від фермерів виділяти частину своїх орних земель для сприяння біорізноманіттю, а також заходи щодо обмеження імпорту птиці та зернових з України – це дві основні проблеми для французьких фермерів, які поділяють деякі інші країни-члени ЄС.

Оскільки лідери інших держав ЄС також перебувають під тиском своїх фермерів, дипломати, схоже, наразі спокійно ставляться до плану Макрона підняти с/г тему в бесідах у кулуарах саміту. Наразі це питання ще не було включене до офіційного порядку денного зустрічі.

Співрозмовник видання зауважив, що, можливо, потрібно буде провести окремий неформальний саміт, щоб правильно розв'язати цю проблему.

Франціявійна в Україніросія окупантиагроімпорт

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