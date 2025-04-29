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Франція звинуватила російське ГРУ в кібератаках

29 квітня 2025, 18:11
Франція звинуватила російське ГРУ в кібератаках
Фото: Ukrinform
За даними французької сторони, з 2021 року цей метод атаки застосовувався проти десятка об'єктів у Франції
Франція засудила використання російською військовою розвідкою (ГРУ) хакерського угруповання APT28, який став джерелом численних кібератак на французькі інтереси.
 
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Франції.
 
За даними французької сторони, з 2021 року цей метод атаки застосовувався проти десятка об'єктів у Франції — державних установ, приватних компаній, а також спортивної організації, пов’язаної з підготовкою до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року.
 
У МЗС Франції нагадали, що росія використовувала APT28 також у кібератаці на телеканал TV5Monde у 2015 році та під час спроби дестабілізувати виборчий процес у Франції в 2017 році.
 
Крім того, це угруповання активно застосовують на атак на українську інфраструктуру в умовах агресії росії, зокрема ,силами підрозділу 20728 ГРУ. Також APT28 неодноразово був задіяний у атаках на країни ЄС. У зв’язку з цим ЄС запровадив санкції проти осіб та структур, причетних до атак.
 
"Такі дестабілізаційні дії є неприйнятними і негідними постійного члена Ради безпеки ООН. Вони суперечать нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які росія сама підтримала", — йдеться в заяві французького МЗС.
 
Франція наголосила, що разом із партнерами готова застосовувати всі наявні інструменти, щоб попереджати, стримувати та протидіяти шкідливим діям росії у кіберпросторі.

 

Франціякібератакивійна в Україні

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