Францію чекає зернова криза – Bloomberg

У країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі, фіксується надмірна кількість опадів.

Франція отримає найгірший урожай м'якої пшениці за останні 40 років. Причина – надмірна кількість опадів у країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі.

Зазначається, що виробництво може знизитися до 25,2 млн тонн пшениці в сезоні 2024-25, що на 27% нижче середнього п'ятирічного показника. Безперервні дощі разом з нестачею сонячного світла і низькими температурами, що сприяють розвитку хвороб, вплинули на врожайність і якість врожаю в більшості регіонів вирощування.

Екстремальні погодні умови по всій Європі завдали шкоди зерновим в цьому сезоні. Фіксувались надмірні дощі на північному заході Європи, посуха і високі температури шкодять посівам кукурудзи на сході. Минулого тижня французькі фермери звернулися до уряду із закликом надати фінансову допомогу у зв'язку з катастрофічним врожаєм.