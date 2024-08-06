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Францію чекає зернова криза – Bloomberg

06 серпня 2024, 19:35
Францію чекає зернова криза – Bloomberg
Фото: au.ibtimes.com
У країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі, фіксується надмірна кількість опадів.
Франція отримає найгірший урожай м'якої пшениці за останні 40 років. Причина – надмірна кількість опадів у країні, яка є найбільшим виробником пшениці в Євросоюзі.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що виробництво може знизитися до 25,2 млн тонн пшениці в сезоні 2024-25, що на 27% нижче середнього п'ятирічного показника. Безперервні дощі разом з нестачею сонячного світла і низькими температурами, що сприяють розвитку хвороб, вплинули на врожайність і якість врожаю в більшості регіонів вирощування.
 
Екстремальні погодні умови по всій Європі завдали шкоди зерновим в цьому сезоні. Фіксувались надмірні дощі на північному заході Європи, посуха і високі температури шкодять посівам кукурудзи на сході. Минулого тижня французькі фермери звернулися до уряду із закликом надати фінансову допомогу у зв'язку з катастрофічним врожаєм.
 
"Ми повинні повернутися до 1983 року з його 24,5 мільйонами тонн, щоб знайти такий низький врожай у Франції. Вся французька зернова галузь повинна постраждати від наслідків цього історичного падіння виробництва", – зазначив директор Argus Media France Готьє Ле Мольгат.
 
Незважаючи на погані прогнози у Франції та менший врожай в росії, пшениця все ще торгується біля найнижчого рівня за останні чотири роки, оскільки врожай в США забезпечує ринок хорошою пропозицією.  

 

Франціязерновійна в Україніросія окупанти

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