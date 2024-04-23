Французька компанія постачає бортову електроніку для літаків кремля – Le Parisien

Фірма продовжує оснащувати парк VIP-літаків путіна, попри санкції, комплекти відправляються приховано, через контейнери в Єреван, а потім у москву.

Французька компанія постачає бортову електроніку для російських літаків, якими користується вище керівництво кремля, пише Le Parisien.

Французька компанія, яка базується в Шатору, продовжує, незважаючи на міжнародні санкції щодо москви, оснащувати бортову електроніку російських літаків. І не простих, а головних розпалювачів війни з Україною.

Відстеження посилок привело до розкриття махінації, де платежі проходять через Дубай.

Мова йде про найсучаснішу систему, яка керує всією бортовою електронікою з кабіни пілота: від освітлення кабіни до бортової мережі передачі та зв'язку.

Інсталює її PGA - французька дочірня компанія американської групи Astronics.

"Щоб обладнати, модернізувати або просто обслуговувати літаки російських лідерів і олігархів, російська влада звертається до фахівців компанії, розташованої за кілька тисяч кілометрів в Шатору, в самому серці Франції. Саме тут розташовується PGA - французька дочірня компанія американської групи Astronics зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк, що спеціалізується на авіоніці", – йдеться у розслідуванні видання.

"путін, Медведєв, Шойгу та інші діячі режиму тепер можуть насолоджуватися цією передовою французькою технологією, що забезпечує надійний секретний зв'язок для їхніх мобільних телефонів. Дякуємо, Франція!", - пишуть журналісти.

Бізнес з росіянами не лише не припинився з початком повномасштабної війни, а й розвинувся. Так, фірма заробила від €4-5 мільйонів російських грошей, що відповідає оснащенню семи літаків, твердять журналісти.

Серед літаків суперджети Іл-96 і Сухой 100 - цивільні повітряні судна, призначені для найвищого керівництва. Ними користуються зокрема Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу та Дмитро Пєсков, а також деякі інші, разом з керівництвом ФСБ та аж до самого путіна, який має власний Іл-96.

PGA, щоб обійти санкції відправляє комплекти у контейнерах, заповнених камерами, кабелями і електронним обладнанням до компанії, що має майстерню на старій радянській базі поблизу Єревана, столиці Вірменії.

Проте ця схема призупинилася з охолодженням російсько-вірменських відносин і тепер коробки просто відправляють з Єревана до москви, де на секретному аеродромі системи інсталюють.

Це з’ясували завдяки трекерам, які прикріплюються до вантажу.

Платежі на користь французької фірми PGA проходять через Об'єднані Арабські Емірати.