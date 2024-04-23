Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Французька компанія постачає бортову електроніку для літаків кремля – Le Parisien

23 квітня 2024, 14:51
Французька компанія постачає бортову електроніку для літаків кремля – Le Parisien
Фото: tsn.ua
Фірма продовжує оснащувати парк VIP-літаків путіна, попри санкції, комплекти відправляються приховано, через контейнери в Єреван, а потім у москву.

Французька компанія постачає бортову електроніку для російських літаків, якими користується вище керівництво кремля, пише Le Parisien.

Французька компанія, яка базується в Шатору, продовжує, незважаючи на міжнародні санкції щодо москви, оснащувати бортову електроніку російських літаків. І не простих, а головних розпалювачів війни з Україною.

Відстеження посилок привело до розкриття махінації, де платежі проходять через Дубай.

Мова йде про найсучаснішу систему, яка керує всією бортовою електронікою з кабіни пілота: від освітлення кабіни до бортової мережі передачі та зв'язку. 

Інсталює її PGA - французька дочірня компанія американської групи Astronics. 

"Щоб обладнати, модернізувати або просто обслуговувати літаки російських лідерів і олігархів, російська влада звертається до фахівців компанії, розташованої за кілька тисяч кілометрів в Шатору, в самому серці Франції. Саме тут розташовується PGA - французька дочірня компанія американської групи Astronics зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк, що спеціалізується на авіоніці", – йдеться у розслідуванні видання. 

"путін, Медведєв, Шойгу та інші діячі режиму тепер можуть насолоджуватися цією передовою французькою технологією, що забезпечує надійний секретний зв'язок для їхніх мобільних телефонів. Дякуємо, Франція!", - пишуть журналісти. 

Бізнес з росіянами не лише не припинився з початком повномасштабної війни, а й розвинувся. Так, фірма заробила від €4-5 мільйонів російських грошей, що відповідає оснащенню семи літаків, твердять журналісти.

Серед літаків суперджети Іл-96 і Сухой 100 - цивільні повітряні судна, призначені для найвищого керівництва. Ними користуються зокрема Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу та Дмитро Пєсков, а також деякі інші, разом з керівництвом ФСБ та аж до самого путіна, який має власний Іл-96.

PGA, щоб обійти санкції відправляє комплекти у контейнерах, заповнених камерами, кабелями і електронним обладнанням до компанії, що має майстерню на старій радянській базі поблизу Єревана, столиці Вірменії. 

Проте ця схема призупинилася з охолодженням російсько-вірменських відносин і тепер коробки просто відправляють з Єревана до москви, де на секретному аеродромі системи інсталюють. 

Це з’ясували завдяки трекерам, які прикріплюються до вантажу.

Платежі на користь французької фірми PGA проходять через Об'єднані Арабські Емірати.

 
ФранціяКремльлітакиPGA

Останні матеріали

Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється