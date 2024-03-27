Французька компанія поставить Україні 400 дронів

Йдеться про розвідувальні БПЛА з невеликою дальністю польоту.

Французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений.

Про це повідомляє видання L'Usine Nouvelle.

За попередніми даними, йдеться про два види дронів. Один із них - DT26. Розмах його крила — 3,3 м, а маса — 16 кг. Інший БПЛА називається UX11. Розмах його крила становить 1,1 м, а вага - 1,5 кг.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", — зазначив гендиректор Delair.

Раніше цю компанію армія Франції обрала для створення ударних безпілотників. Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які є максимально простими у використанні та здатні уражати легкі цілі на відстані до 5 кілометрів.