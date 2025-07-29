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ПОЛІТИКА

Французька оборонна компанія заявила про злив даних з бойових систем субмарин

29 липня 2025, 19:08
Французька оборонна компанія заявила про злив даних з бойових систем субмарин
Фото: Getty Images
Зазначається, що хакери опублікували на онлайн-форумі 30 гігабайт інформації, яка, за їхніми словами, стосується системи бойового управління підводними човнами та фрегатами ВМС США, і заявили, що мають 1 терабайт даних.

Французька компанія Naval Group - провідний виробник підводних човнів - заявила про ймовірну кібератаку, наслідком якої міг стати найбільший витік даних у сфері оборони включно з інформацією про ядерні субмарини.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що хакери опублікували на онлайн-форумі 30 гігабайт інформації, яка, за їхніми словами, стосується системи бойового управління підводними човнами та фрегатами ВМС США, і заявили, що мають 1 терабайт даних.

За даними Clash Report, зловмисники отримали доступ до конфіденційних даних, у яких містяться початковий код бойових систем, програмне забезпечення для ядерної зброї підводних човнів, документи на винищувачі Rafale-M, внутрішні електронні листи, мережеві дані, системи моделювання.

"Усі наші команди та ресурси зараз мобілізовані для якомога швидшого аналізу та перевірки автентичності, походження і власності даних. На цьому етапі жодного вторгнення в наші ІТ-системи не виявлено, і це не мало жодного впливу на нашу діяльність", - йдеться у заяві компанії.

FT повідомило, що компанія не зв'язувалася з хакерами відповідно до своїх процедур кібербезпеки, а повідомила про інцидент у правоохоронні органи, "враховуючи серйозність заяв хакерів щодо доступу до конфіденційної інформації та необхідність захисту даних наших клієнтів".

У матеріалі йдеться, що, окрім постачань французькому флоту, Naval має контракти із флотами та урядами різних країн на виготовлення підводних човнів, кораблів та оборонних систем.

Як зазначається на сайті Naval Group, компанія є виробником французьких атомних ударних підводних човнів (SSN) класу "Сюффрен", дизель-електричних підводних човнів (SSK) типу "Скорпен", які нещодавно увійшли до складу ВМС Індонезії, та франко-італійських фрегатів FREMM.

Франціякібератакапідводні човниСША

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