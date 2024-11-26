Французькі фермери поновили протести

Сьогодні угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР мають обговорювати у Національній асамблеї.

Від сьогодні, 26 листопада, фермери посилять протести, які спрямовані проти бюрократичних труднощів і проти запланованої угоди про вільну торгівлю Євросоюзу з Південною Америкою.

Про це повідомляє телебачення BFMTV.

В найбільшій французькій профспілці аграріїв заявили, що фермери посилять протести у період з вівторка по четвер.

Це пов’язано з тим, що у вівторок питання угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР мають обговорювати у Національній асамблеї.

Крім того, плануються мітинги перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі та в інших місцях по території країни.

В той же час, французький Офіс біорізноманіття у департаменті Крез і префекти кількох районів подали скарги у зв’язку зі збитками, завданими внаслідок попередніх протестів фермерів.

Також ми повідомляли, що кілька днів тому польські фермери розпочали страйк на кордоні з Україною.