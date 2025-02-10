Французькі інженери допомогли ЗСУ модернізувати авіацію – Forbes

За словами журналістів, поява цих літаків розширить можливості України для завдання далекобійних ударів у критично важливий час, коли бригадам ЗСУ не вистачає зброї для захисту позицій.

Перша партія надзвукових багатоцільових винищувачів Dassault Mirage 2000-5 вже в Україні. Як і очікувалося, французькі інженери модифікували їх таким чином, щоб можна було запускати крилаті ракети SCALP-EG.

Про це пише Forbes.

Поява цих літаків розширить можливості України завдавати далекобійних ударів у критично важливий час. Українським бригадам не вистачає зброї для захисту позицій на сході України: тому повітряні сили відіграють ключову роль підтримки, націлюючись на російські командні пункти та руйнуючи російські взаємодії на передовій. Це дає можливість Силам оборони продовжувати боротьбу з силами противника, що переважають.

Mirages додадуться до авіапарку Lockheed Martin F-16 в українських ЗС, які в основному обходилися кількома сотнями колишніх радянських бойових літаків, що були на озброєнні до повномасштабного вторгнення. Повітряні сили України втратили близько 100 цих старих літаків через російські ракети. 85 винищувачів F-16 і, можливо, десять або більше Mirage 2000 доповнять радянські літаки на четвертому році війни.

Винищувачі F-16, які раніше були в Данії та Нідерландів, виконували завдання ППО, націлюючись на російські безпілотники та крилаті ракети, що бомбардують українські міста.

Mirage можуть виконувати завдання з атаки наземних цілей. За даними La Tribune, французи доопрацювали Mirage 2000-5 не тільки для перевезення SCALP-EG, а й для транспортування корегованих бомб Hammer, які Україна отримує з Франції.

SCALP-EG мають вирішальне значення. Ракети вагою 1300 кг, дальністю до 250 кг із тандемними боєголовками здатні руйнувати бункери та уражати найбільш вразливі об'єкти російських військ — командні пункти.

За кілька місяців до початку нещодавнього контрнаступу в Курську українці доклали чимало зусиль, щоб знайти та завдати удару по командних пунктах російської 810-ї морської піхотної бригади.

Mirage будуть корисні лише в тому разі, якщо у них буде достатньо високоточних боєприпасів. Неясно, скільки SCALP-EG Україна отримала від Франції та Італії. Можливо, лише 100. Також неясно, скільки ракет залишилося в України після багатьох років важких боїв.